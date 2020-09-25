Путин прибыл на учения «Кавказ-2020»

Максимс Краюшкинс

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где сегодня состоится основной этап стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Об этом сообщает РИА «Новости».

Вместе с ним на полигон прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Главными целями учений являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности российской армии и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.

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