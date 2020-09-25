Путин прибыл на учения «Кавказ-2020»
Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где сегодня состоится основной этап стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Об этом сообщает РИА «Новости».
Вместе с ним на полигон прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Главными целями учений являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности российской армии и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Экспертная оценка: кто победит в польско-белорусской войне
— «Смехотворный довод»: может ли Киев блокировать Крымский канал
— Путин проинформировал членов Совбеза РФ о переговорах с Лукашенко