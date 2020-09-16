Противолодочный самолет Ту-142 провел наблюдательный полет над Черным морем

Вероника Лапшина
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Российский противолодочный самолет Ту-142 провел над акваторией Черного моря наблюдательный полет. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны России уточнили, что полет являлся плановым.

В ведомстве уточнили, что истребители Су-30СМ ВМС России сопровождали Ту-142 в течение полета.

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