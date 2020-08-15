Советник Трампа заявил о поражении США в Совбезе ООН

США потерпели поражение в Совете Безопасности ООН при попытке добиться продления оружейного эмбарго для Ирана. Такое заявление в интервью Fox News сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец», — заявил О'Брайен.

Он также заявил, что отказ Германии, Франции и Великобритании поддержать США в СБ ООН «разочаровывает, но не удивляет».