Киев заявил о нарушении перемирия в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день вступления его в силу. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, с начала прекращения огня со стороны Донбасса было осуществлено два обстрела.
«Один из обстрелов был в 0.20 - 0.45. Потерь со стороны украинских военных нет», — добавил Кравченко.
Он отметил, что ситуация на линии разграничения остается стабильной и контролируемой.
Со стороны Донецкой и Луганской народных республик комментариев не поступало.
22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.
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