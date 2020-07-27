Киев заявил о нарушении перемирия в Донбассе

Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день вступления его в силу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с начала прекращения огня со стороны Донбасса было осуществлено два обстрела.

«Один из обстрелов был в 0.20 - 0.45. Потерь со стороны украинских военных нет», — добавил Кравченко.

Он отметил, что ситуация на линии разграничения остается стабильной и контролируемой.

Со стороны Донецкой и Луганской народных республик комментариев не поступало.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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