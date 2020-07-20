В Китае возмутились тем, что Индия закупает С-400

Китайское издание Sina выразило обеспокоенность тем, что Индия закупает зенитные ракетные системы С-400.

Как пишет издание, это может нарушить баланс сил в регионе и спровоцировать пограничные конфликты, куда может быть вовлечена и Россия.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая может уничтожать все современные средства воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые.

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