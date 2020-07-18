Глава Пентагона призывает укрепить НАТО для сдерживания России
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Укрепление Североатлантического альянса, в том числе для сдерживания России, является необходимым, заявил глава американского министерства обороны Марк Эспер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Пентагона.
Соединенные Штаты должны работать с партнерами по НАТО в целях повысить боеспособность альянса, отметил Эспер. По его словам, средства альянса следует направлять на сдерживание противников, в частности, России.
Кроме того, серьезной проблемой Эспер считает Китай, который стремится вытеснить США «из региона и желательно с мировой арены».
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