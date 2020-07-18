Глава Пентагона призывает укрепить НАТО для сдерживания России

Укрепление Североатлантического альянса, в том числе для сдерживания России, является необходимым, заявил глава американского министерства обороны Марк Эспер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Пентагона.

Соединенные Штаты должны работать с партнерами по НАТО в целях повысить боеспособность альянса, отметил Эспер. По его словам, средства альянса следует направлять на сдерживание противников, в частности, России.

Кроме того, серьезной проблемой Эспер считает Китай, который стремится вытеснить США «из региона и желательно с мировой арены».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пентагон отчитался об успешном сдерживании РФ

— НАТО и Эстония обсудили угрозу со стороны России

— Госдеп заявил, что у России есть план по разобщению НАТО