Самолет ВМС США провел новую разведку вблизи баз РФ в Сирии

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon совершил очередной разведывательный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что американский самолет, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, на протяжении полутора часов курсировал вблизи сирийского побережья на расстоянии примерно 50-60 км.

Воздушное судно летало на высоте 8,6 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

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