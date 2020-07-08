Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по гумпомощи Сирии

Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона внесет в Совет безопасности ООН проект резолюции, предусматривающий только один погранпереход на границе с Турцией, через который в Сирию поступала бы гуманитарная помощь по земле. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте постпредства.

В заявлении отмечается, что Россия представит в СБ ООН свой проект резолюции, «который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним – КПП «Баб Аль-Хава».

Ранее Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, согласно которой, работа двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гумпомощи продлевается.

Режим доставки гумпомощи из соседних государств через линии фронта и погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.

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