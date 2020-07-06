Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Киева по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чем грозит Украине удар по Крыму.

Он назвал недавние слава главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о нападении «политической бравадой».

По его словам, если Киев ударит по Крыму, то российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.

«Львовская база и другие будут полностью уничтожены», — отметил Кнутов.

Он также рассказал, что у Киева нет достаточной военной мощи для нападения на Россию. В период СССР Украина обладала большим военным потенциалом, но на сегодняшний день она его утратила.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что в случае атаки России на Херсонскую область Украина начнет полномасштабные боевые действия. Он пригрозил ракетным комплексом «Нептун», который может достать до Севастополя.

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