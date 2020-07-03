В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон». Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что эти проекты — большая трата денег впустую. По его мнению, России стоит их «отправить на полку».

Таким образом Биллингсли отреагировал на информацию о том, что недавно в Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения. В Нидерландах предположили, что повышение радиации произошло из-за повреждения топливного элемента на АЭС на западе России.

А в журнале Forbes появилась статья, согласно которой причиной повышения радиационного фона могли быть испытания одной из данных ракет.

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