Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором принял участие президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

Шойгу отметил, что к проведению этого мероприятия «все, безусловно, готово».

По словам министра обороны, перед парадом уже состоялись три репетиции.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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