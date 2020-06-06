США направили РФ проект по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт рассказала о том, что США направили российской стороне проект резолюции Совбеза ООН по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану. Об этом сообщает Minneapolis Star Tribune.

Кроме того, проект резолюции был также направлен Франции, Британии, Германии и Эстонии.

Крафт добавила, что в ближайшее время американские власти намерены поделиться проектом резолюции и с другими членами Совета Безопасности ООН.

По ее мнению, Китай и Россия должны присоединиться к решению данного вопроса.

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