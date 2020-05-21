В МИДе рассказали о плане «Б» в ответ на выход США из Договора по открытому небу

В Министерстве иностранных дел России заявили о наличии плана «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков отметил, что для принятия соответствующих мер необходимо дождаться официального заявления американских представителей о принятии решения.

Он добавил, что США «не позиционируют себя как надежного партнера», что заставляет российских представителей планировать свои дальнейшие действия в зависимости от партнера «в данный момент».

«Мы всегда имеем какой-то план «Б»», — заключил Ермаков.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу из-за России

— NYT: США объявят о выходе из Договора по открытому небу 22 мая

— Россия не получала от США уведомления о выходе из Договора по открытому небу