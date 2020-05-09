Строительство главного храма Минобороны РФ завершилось в Подмосковье
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В Подмосковье завершилось строительство главного храма Министерства обороны России. Об этом ведомство сообщило в Facebook.
Строительство проходило в подмосковной Кубинке, расположенной в Одинцовском районе.
Патриарший собор был возведен в честь Воскресения Христова.
«Строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации завершено», — заключило Минобороны.
Работы над храмом проводятся в подмосковном парке «Патриот».
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