Сдача ледокола «Виктор Черномырдин» Росморпорту планируется в 2020 году

Сдача Росморпорту ледокола «Виктор Черномырдин» планируется в 2020 году. Об этом глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что в вопросе передачи судна в намеченный срок в Министерстве промышленности и торговли рассчитывают на поддержку со стороны коллег из Минтранса.

«И мы найдём решение для того, чтобы закрыть полностью все контрактные условия, ну и в этом году сдать ледокол основному заказчику — «Росморпорту», — заявил Мантуров.

По его словам, стоимость контракта с 8 млрд увеличилась до 10 млрд рублей.

«Мы исходим из того, что контрактная цена должна быть увеличена, исходя из фактических затрат», — добавил Мантуров.

«Виктор Черномырдин» является самым большим в мире неатомным ледоколом. Его начали строить еще в 2011 году.

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