Российские военные продезинфицировали 37 больниц в Сербии
Российские военные совместно с сербскими специалистами приступили к дезинфекции больниц Белграда и других городов страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны России.
«Российские и сербские специалисты радиационной, химической и биологической защиты приступили к совместному проведению дезинфекционных мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Ниша», — заявили военные. По данным ведомства, за сутки вооруженные силы обработали 37 объектов, в том числе прибольничных территорий.
Кроме того, Минобороны сообщило, что российские военные врачи приняли участие в осмотре и лечении 64 пациентов, инфицированных Covid-10 на территории республики.
На сегодняшний день в Сербии официально подтверждено 5 994 случая заражения COVID-19, 117 человек погибли.
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