В США высказались о поставке ЗРК Patriot в Турцию

Американская сторона получала запрос о поставках Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако решение пока не принято. ОБ этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, уточнил, что запрос поступил недавно.

«Решение пока не было принято», — добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы «наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами».

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