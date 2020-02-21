В США высказались о поставке ЗРК Patriot в Турцию

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Американские военнослужащие около противоракетного комплекса Patriot во время учений на авиабазе... Американские военнослужащие около противоракетного комплекса Patriot во время учений на авиабазе...
Американские военнослужащие около противоракетного комплекса Patriot во время учений на авиабазе...
Ints Kalnins/Reuters

Американская сторона получала запрос о поставках Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако решение пока не принято. ОБ этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, уточнил, что запрос поступил недавно.

«Решение пока не было принято», — добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы «наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами».

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