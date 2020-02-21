В США высказались о поставке ЗРК Patriot в Турцию
Американская сторона получала запрос о поставках Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако решение пока не принято. ОБ этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне.
Чиновник, пожелавший остаться анонимным, уточнил, что запрос поступил недавно.
«Решение пока не было принято», — добавил он.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы «наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами».
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