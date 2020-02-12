Турция может атаковать правительственные войска Сирии вне зоны деэскалации в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган заявил, что страна будет атаковать правительственные войска Сирии вне идлибской стороны деэскалации, если они будут вести наступательные действия, передает Reuters.

Эрдоган отметил, что настал период, когда Турция не будет допускать никаких нарушений в САР.

Выступая в Анкаре, Эрдоган сказал, что Турция намерена выдвинуть сирийские правительственные силы за пределы турецких наблюдательных постов в Идлибе к концу февраля.

«Мы сделаем это любыми необходимыми средствами - воздушным или наземным», — подчеркнул Эрдоган.

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