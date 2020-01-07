Тегеран представил 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

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Участники демонстрации в Тегеране после авиаудара США в Багдаде, в результате которого был убит... Участники демонстрации в Тегеране после авиаудара США в Багдаде, в результате которого был убит...
Участники демонстрации в Тегеране после авиаудара США в Багдаде, в результате которого был убит...
Vahid Salemi/AP

Высший совет национальной безопасности Ирана разработал более 10 вариантов ответа на ликвидацию Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани, передает агентство Fars.

По словам секретаря Совбеза Али Шамхани, на данный момент в Совбезе представлено 13 вариантов «мести».

Ранее иранский парламент единогласно принял законопроект, согласно которому Армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

Ситуация в регионе вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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