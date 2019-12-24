Шойгу: Россия занимает 8 место в мире по расходом на вооружение

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия оказалась на восьмом месте по уровню военного бюджета, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам министра, такие изменения связаны с увеличением соответствующего бюджета других стран, в том числе США.

«Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем – на восьмом, а в следующем будем уже на девятом», - заявил Шойгу.

При этом он отметил, что по-прежнему стабильны темпы перевооружения войск, создания современной военной инфраструктуры, а также решения задач социальной защищенности военнослужащих.

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