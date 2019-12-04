Вучич назвал жестом дружбы досрочную поставку Ми-35 из России
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Президент Сербии Александр Вучич подтвердил получение по контракту российских вертолетов Ми-35. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Россия досрочно доставила Вертолеты.
Вучич поблагодарил российскую сторону, добавив, что Сербия рассматривает преждевременную поставку как «еще один жест дружбы».
Ранее стало известно, что четыре вертолета Ми-35 прибыли на военных аэродром Батайница под Белградом в начале недели.
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