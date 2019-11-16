Трамп помиловал трех обвиняемых в преступлениях военных

Президент США Дональд Трамп помиловал трех военнослужащих, которые были обвинены или осуждены за военные преступления. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.

В документе говорится, что Трамп полностью помиловал экс-лейтенанта армии, который отбывал 19-летний срок тюремного заключения за убийство двух мирных жителей. Также он помиловал офицера американского спецназа, которому было предъявлено обвинение в убийстве безоружного афганца, который, по его мнению, изготавливал бомбы для боевиков.

Также президент США восстановил в должности офицера, который был оправдан по обвинению в убийстве, но осужден по другому делу.

«Президент, как главнокомандующий, в конечном итоге несет ответственность за обеспечение соблюдения закона и, когда это уместно, за предоставление помилования», — подчеркивается в заявлении Белого дома.

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