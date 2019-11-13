США назвали Турции «предпочтительный вариант» по ситуации вокруг С-400 и F-35

Представитель вашингтонской администрации рассказал о том, что власти США описали Турции свой вариант урегулирования ситуации вокруг российских зенитных ракетных систем С-400 и программы создания американских многоцелевых истребителей F-35. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что американская администрация назвала «предпочтительный вариант» разрешения вопроса.

Уточняется, что Вашингтон продолжает настаивать на отказе Турции от российских С-400.

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