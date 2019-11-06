Зеленского повергла в шок ситуация с «Укроборонпромом»

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился ситуацией на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна «Укроборонпром», сообщает РИА «Новости».

К неутешительным выводам он пришел после посещения Харьковского авиационного завода и Харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева.

«Что там происходит… Вы знаете, во-первых, я в шоке», — произнес Зеленский.

Так, директор завода имени Малышева рассказал, что за последние 10 лет для Вооруженных сил Украины на нем был сконструирован всего лишь один танк, хотя в период СССР там изготавливалось по 900 танков в год.

Зеленский отметил, что на предприятиях из госконцерна «Укроборонпром» наблюдаются огромные задолженности по зарплатам, а также низкая оплата труда.

Украинский лидер поручил провести заседание правительства, в ходе которого перечисленные проблемы будут решены.