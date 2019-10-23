Госдеп рассказал о сдерживании России в Сирии

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Спецпредставитель американского госдепа по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что одна из важных его миссий — это сдерживание российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Джеффри, он получил эти указания по Сирии от американского госсекретаря Майка Помпео, которые ему, вероятно, дал глава страны Дональд Трамп.

Он рассказал, что указания заключались в противодействии российским силам в конфликте в Сирии.

«По достижению военной победы для [президента страны Башира] Асада», — добавил Джеффри.

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