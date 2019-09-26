Лукашенко готов ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинскими СМИ заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что Белоруссия может закрыть участок границы между Украиной и Россией в 400 километров.

«Если вы хотите... мы закроем эту границу», — завил Лукашенко.

По его словам, для него «это большая проблема ввязываться в этот конфликт», но если будет согласие двух сторон, Минск готов ввести миротворцев и пограничников.

Ранее президент Белоруссии о заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.