Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины

Три ополченца ДНР погибли из-за минометного обстрела, которое устроили украинские силовики. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на народную Народную милицию республики.

В ведомстве сообщают, что еще пятеро ополченцев получили ранения.

Как уточняется, удары по силам ДНР были нанесены с позиций 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Отмечается, что позициям ополченцев было совершено 15 выстрелов. Украинскими силовиками были использованы мины калибра 120 миллиметров.