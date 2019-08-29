Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины

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Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики во время осмотра поврежденного жилого... Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики во время осмотра поврежденного жилого...
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики во время осмотра поврежденного жилого...
Alexander Ermochenko/Reuters

Три ополченца ДНР погибли из-за минометного обстрела, которое устроили украинские силовики. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на народную Народную милицию республики.

В ведомстве сообщают, что еще пятеро ополченцев получили ранения.

Как уточняется, удары по силам ДНР были нанесены с позиций 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Отмечается, что позициям ополченцев было совершено 15 выстрелов. Украинскими силовиками были использованы мины калибра 120 миллиметров.