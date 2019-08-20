Представитель Совфеда прокомментировал запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США

В Совфеде считают, что США нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), приступив к проведению испытаний крылатой ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу международного комитета Совфеда Константина Косачева.

По мнению парламентария, новое американское вооружение представляет непосредственную угрозу для России. Он напомнил, что по соглашению 1987 года США и СССР обязались отказаться от производства, испытаний и размещения новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования

«США разрушили договор не потому, что его нарушила Россия, мы этого не делали, а потому что он [договор] мешал американцам выйти на финишный этап в достижении мифической и маниакальной цели достижения одностороннего и исключительного военного превосходства», — заявил сенатор.

Он отметил, что вне зависимости от своего размещения — в Азии или Европе, ракеты смогут достигать территории России.

Ранее сообщалось, что Пентагон показал видео с испытанием запрещенной ДРСМД ракеты.