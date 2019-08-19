Пентагон раскрыл подробности испытания запрещенной ракеты

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Испытанная в США крылатая ракета была вариантом ракеты «Томагавк», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Пентагона.

«Ракета была вариантом крылатой ракеты «Томагавк», - заявил представитель минобороны США подполковник Роберт Карвер.

Отмечается, что Пентагон провел испытания неядерной крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальност). Ракета пролетела более 500 км и успешно попала в цель. Запуск осуществлялся с мобильной пусковой установки.

Уточняется, что испытания проводились с целью дальнейшей разработки ракет. ДРСМД запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Он был расторгнут 2 августа.

Ранее сообщалось, что США провели нарушающие ДРСМД испытания крылатой ракеты.