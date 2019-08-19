Польша оценила идею передислокации войск США из Германии

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказался об идее передислокации американских войск из Германии на территорию Польши. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Он заявил, что власти страны не поддерживают идею передислокации войск США в Польшу. Он заявил, что польское представительство не будет к этому стремиться.

Чапутович добавил, что находясь в Германии, они служат безопасности самой Польши.

Министр отметил, что американские войска находятся в Германии на случай, если Россия решит напасть на Польшу.

Ранее сообщалось, что глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России.