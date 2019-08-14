Российский сенатор оценил шансы размещения ракет США в Азии

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич оценил высказывание посла США в России о размещении ракет малой и средней дальности на территории Азии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что власти США навряд ли разместят новейшее оружие на территории Азии.

По мнению Клинцевича, причиной являются опасения США ответных мер со стороны России и Китая.

«Понятно, что США хотели бы нарастить свое военное присутствие практически в любой части мира, и Азия здесь не исключение», — заявил Клинцевич.

Он подчеркнул, что власти США для этого произвели выход из ДРСМД.

Ранее сообщалось, что посол США в России Джонатан Хантсман высказался о размещении ракет средней и малой дальности в Европе.