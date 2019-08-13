Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest

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В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.

В материале отмечается, что в США существует разные точки зрения на Россию. Однако нынешнее положение дел не вписывается ни в концепцию «агрессивной России», ни в концепцию «обороняющейся России». Речь идет о запутанном комплексе проблем, связанных с американо-российскими отношениями. По мнению автора, существуют важные принципы, которые позволят добиться прогресса в отношениях с Москвой. Во-первых, сторонам следует признать, что они является конкурентами, а их цель заключается не в партнерстве, а в поддержании соперничества в безопасных границах. США и России не следует сосредотачиваться на том немногом, в чем они согласны, вместо этого нужно перечислить многочисленные области, в которых позиции стран противоречат друг другу.

Отмечается, что еще одна возможность связана с регионом Центральной Азии. Продолжающееся присутствие там США стало объединяющим фактором для сотрудничества России и Китая. Вывод американских войск из Афганистана мог бы восстановить баланс между Вашингтоном, Москвой и Пекином. В-третьих, на фоне роста влияния Китая и самоутверждения России Европа должна играть роль противовеса, который установит и будет поддерживать международное равновесие. Ситуация, при которой Москва считает, что ее отстранили от принятия решений по безопасности Европе, снижает вероятность того, что Европа сможет сыграть эту роль.