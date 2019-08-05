Боевики атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии
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Минобороны России сообщило, что боевики атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии, передает РИА «Новости».
Уточняется, что боевики направили три реактивных заряда залпового огня. В результате пострадали четверо мирных жителей.
«По данным сирийских органов безопасности, снаряды боевиков упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф», — сообщили в ведомстве.
Минобороны уточнило, что на авиабазе нет пострадавших и разрушений.
Ранее боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в июне.