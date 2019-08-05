Боевики атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии

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Военная полиция на базе Хмеймим Военная полиция на базе Хмеймим
Военная полиция на базе Хмеймим
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Минобороны России сообщило, что боевики атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии, передает РИА «Новости».

Уточняется, что боевики направили три реактивных заряда залпового огня. В результате пострадали четверо мирных жителей.

«По данным сирийских органов безопасности, снаряды боевиков упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф», — сообщили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что на авиабазе нет пострадавших и разрушений.

Ранее боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в июне.