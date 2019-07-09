Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 «Комсомолец». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что исследователи получили снимки затонувшей 30 лет назад подлодки поздно вечером 7 июля.

Ранее исследование «Комсомольца» провел глубоководный беспилотный аппарат. Отмечается, что уровень радиации в районе реакторного отсека в 100 000 раз выше нормы.

По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.