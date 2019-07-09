Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
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Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 «Комсомолец». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что исследователи получили снимки затонувшей 30 лет назад подлодки поздно вечером 7 июля.
Ранее исследование «Комсомольца» провел глубоководный беспилотный аппарат. Отмечается, что уровень радиации в районе реакторного отсека в 100 000 раз выше нормы.
По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.
Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv— Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 июля 2019 г.