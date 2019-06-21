Демократы поддержали решение Трампа по Ирану

<img src="//img.gazeta.ru/files3/317/12167317/AP_19037094823090-pic905-895x505-22181.jpg">

Демократическая партия поддержала решение президент США Дональда Трампа отказаться от нанесения удара по Ирану, передает ТАСС.

Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Я рада, что президент не нанес его», — заявила Пелоси.

По ее словам, подобный удар привел бы к гибели большего количества людей.

Она также добавила, что этот шаг стал бы «чрезвычайно провокационным».

Ранее сообщалось, что Трамп остановил удар США по Ирану.