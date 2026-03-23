Советник главы ДНР заявил, что силы ВСУ в Константиновке «разрезаны» на две части

Кимаковский: ВС РФ разделили на две части гарнизон ВСУ в районе Константиновки

Российские военные разделили на две части гарнизон украинской армии в районе города Константиновка. Об этом заявил «Вестям» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Идем возле Константиновки, южнее Константиновки. Разбили там на выступе гарнизон противника, фактически на две части разрезали, отделили его от Константиновки — сказал он.

Константиновка — важный промышленный и транспортный узел Донбасса. До начала боевых действий в городе проживало 67 тысяч жителей. В данный момент, по разным оценкам, в нем осталось от 2800 до 5000 человек.

16 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что в Константиновке ведутся уличные бои в северо-восточной части. По его данным, более 60% территории населенного пункта находится под контролем ВС РФ. Он добавил, что российские войска вышли юго-западные окраины и продвигаются вглубь города.

Ранее Путин заявил, что под контролем ВСУ осталось 15–17% территории ДНР.