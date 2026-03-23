В Ленинградской области отменили воздушную опасность

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в Telegram-канале об отбое воздушной опасности в регионе.

По информации губернатора, в ходе отражения атаки над областью уничтожено более 70 воздушных целей.

Незадолго до этого Life.ru со ссылкой на SHOT сообщал, что более 300 рейсов были задержаны и отменены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. С воскресенья был отложен вылет 107 самолетов, еще 69 — отменены. На прилет задерживается 91 рейс, отменены — 66.

В ночь на 23 марта Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала спецоперации на Украине. По данным Дрозденко, к утру над регионом сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате удара дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

Ранее в Ленобласти дрон упал в поле и повредил линию электропередачи.