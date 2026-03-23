РИА: командование ВСУ отправляют в штурмотряды операторов БПЛА под Харьковом

Командование 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют в штурмовые отряды операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что речь идет о четвертом взводе второй роты батальона беспилотников. Он переброшен в район Волчанских Хуторов в Харьковской области.

До этого сообщалось, что в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области 1-е отделение ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го взвода 2-й роты батальона беспилотных систем ВСУ, которое было переброшено туда, в полном составе пропало без вести.

Накануне стало известно, что рота 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ пропала без вести при попытке форсировать реку Северский Донец в Харьковской области. Это подразделение перебросили на данный участок фронта из-под Славянска.

