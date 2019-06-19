Волкер надеется на «взаимность» Украины в плане покупки оружия у США

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Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что Киеву следует закупать военную технику и оружие в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, приоритетным является приобретение у США антиснайперских систем, противотанковых комплексов Javelin, систем ПВО и прибрежной обороны.

«Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью — в плане покупки у нас военной техники», — сказал Волкер.

Он добавил, что, по его данным, украинские власти намерены это сделать.

Ранее Волкер заявил, что президент Владимир Зеленский в ходе встречи подтвердил намерение усердно работать над достижением мира на Украине.