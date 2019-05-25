Столкновения сирийской армии с сотнями террористов произошло в Идлибской зоне

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Более 200 боевиков «Джебхат ан-Нусры» с бронетехникой атаковали армию Сирии в Идлибской зоне деэскалации, передает РИА «Новости».

В провинции Хама ответным огнем были убиты 50 террористов, уничтожены танк, БМП, пять автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами.

В результате обстрелов боевиками населенных пункты Айн-Эль-Крум и Скальбия погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, еще семь ранены.

Ранее армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков в Хаме.

«Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) — террористическая организация, запрещена в России.