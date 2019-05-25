Столкновения сирийской армии с сотнями террористов произошло в Идлибской зоне
Более 200 боевиков «Джебхат ан-Нусры» с бронетехникой атаковали армию Сирии в Идлибской зоне деэскалации, передает РИА «Новости».
В провинции Хама ответным огнем были убиты 50 террористов, уничтожены танк, БМП, пять автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами.
В результате обстрелов боевиками населенных пункты Айн-Эль-Крум и Скальбия погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, еще семь ранены.
Ранее армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков в Хаме.
«Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) — террористическая организация, запрещена в России.