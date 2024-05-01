Врачи извлекли из желудка пятилетней девочки магнит с острым шурупом

В городской клинической больнице Энгельса врачи спасли ребенка с инородным телом в желудке. Об этом сообщил в Telegram-канале глава минздрава Саратовской области Олег Костин.

В городскую больницу была доставлена пятилетняя девочка с подозрением на инородное тело в брюшной полости. В ходе обследования медики обнаружили в желудке ребенка магнит, в центре которого был прикручен острый шуруп.

Под общим наркозом хирурги извлекли инородное тело, металлические предметы разъели слизистую, в желудке ребенка образовались геморрагические эрозии. Маленькая пациентка продолжает лечение в детском хирургическом отделении.

До этого сообщалось, что в детской больнице Барнаула врачи спасли семилетнего мальчика, который проглотил несколько монет. Маленький пациент рассказал, что около полугода назад он проглотил три 50-копеечные монеты. За несколько месяцев монеты слиплись и встали в пищеводе друг за другом, ребенок длительное время не испытывал болезненных ощущений и не жаловался на здоровье. Врачам-эндоскопистам удалось извлечь инородные тела, не задев стенки пищевода.

Ранее в Подмосковье годовалый ребенок вдохнул стик от айкоса и попал в больницу.