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Врачи извлекли из желудка пятилетней девочки магнит с острым шурупом

В Саратовской области пятилетняя девочка проглотила магнит с острым шурупом

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ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1»

В городской клинической больнице Энгельса врачи спасли ребенка с инородным телом в желудке. Об этом сообщил в Telegram-канале глава минздрава Саратовской области Олег Костин.

В городскую больницу была доставлена пятилетняя девочка с подозрением на инородное тело в брюшной полости. В ходе обследования медики обнаружили в желудке ребенка магнит, в центре которого был прикручен острый шуруп.

Под общим наркозом хирурги извлекли инородное тело, металлические предметы разъели слизистую, в желудке ребенка образовались геморрагические эрозии. Маленькая пациентка продолжает лечение в детском хирургическом отделении.

До этого сообщалось, что в детской больнице Барнаула врачи спасли семилетнего мальчика, который проглотил несколько монет. Маленький пациент рассказал, что около полугода назад он проглотил три 50-копеечные монеты. За несколько месяцев монеты слиплись и встали в пищеводе друг за другом, ребенок длительное время не испытывал болезненных ощущений и не жаловался на здоровье. Врачам-эндоскопистам удалось извлечь инородные тела, не задев стенки пищевода.

Ранее в Подмосковье годовалый ребенок вдохнул стик от айкоса и попал в больницу.

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