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В России выросли акцизы на вино и шампанское

С 1 мая в России повысили акцизы на вино и шампанское

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Depositphotos

В России с 1 марта значительно подняли акцизы на вино и шампанское. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал еще в ноябре 2023 года. Сейчас он вступил в силу.

Акциз на тихие вина вырос с 34 рублей до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 рублей до 141 рубля за литр.

В будущем размер акциза продолжит расти. Так, с 1 января 2025 года для вина он увеличится до 112 рублей, с начала 2026-го — до 116 рублей. Акцизы на игристое в следующем году вырастут до 147 рублей, через год — до 153 рублей.

В первом квартале Россия резко увеличила выпуск винодельческой продукции. Производство игристого вина выросло почти в 1,5 раза, тихих вин — на четверть. Спрос среди россиян на вино и игристое с начала года также вырос.

До этого Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте производства сидра и медовухи в РФ.

Ранее Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя.

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