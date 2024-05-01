Легенда «Зенита» назвал катастрофой продление Семака до 2030 года

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в интервью Metaratings заявил, что решение руководства клуба о продлении контракта с Сергеем Семаком до 2030 года может обернуться плохими последствиями.

По его словам, уже сейчас футболисты не понимают требований главного тренера.

«Мне не нравятся такие длинные контракты. Я бы не хотел работать в одном клубе так долго. Это уже катастрофа. Игроки сейчас уже не понимают Семака, это было первое время», — заявил Петржела.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее Властимил Петржела обвинил Сергея Семака в нелюбви к молодым россиянам.