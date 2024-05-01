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В МВД Грузии заявили, что избитый оппозиционер сам провоцировал полицейских

МВД Грузии: оппозиционер Хабеишвили сам провоцировал полицейских на митинге

Заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что председатель крупнейшей грузинкой оппозиционной партии «Единое национальное движение», депутат парламента Леван Хабеишвили сам начал провоцировать полицейских на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах. Его слова на брифинге передает ТАСС.

В ночь на 1 мая грузинские СМИ распространили фото политика со сломанным носом, травмированным глазом и следами крови на лице.

Дарахвелидзе отметил, что на опубликованных кадрах хорошо видны действия Хабеишвили, который с целью помешать полицейским исполнять свои обязанности прорвал кордон полиции, оказал сопротивление, и в результате получил телесные повреждения.

До этого грузинский телеканал «Мтавари архи» сообщал, что у политика зафиксирован перелом носа — ему была дана рекомендация к госпитализации, однако политик пока не принял решение. На опубликованной «Мтавари архи» фотографии можно увидеть, что у депутата заплыл левый глаз после избиения.

Заместитель главы МИД Грузии Александр Дарахвелидзе заявлял, что при разгоне митинга в Тбилиси 30 апреля пострадали по меньшей мере шесть полицейских.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала силовиков прекратить разгон митингующих.

Ранее парламент Грузии начал рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении.

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