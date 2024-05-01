Вооруженные силы России поразили ангар с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дмитровке в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой», — сообщил он.

Он также отметил, что за прошлые сутки в соседнем Очакове были поражены туристические базы, которые ВСУ, по его словам, использовали в качестве мест расположений.

До этого Минобороны России сообщило, что в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области штурмовики из 42-й гвардейской дивизии с помощью минометного огня нанесли поражение украинской группе пехоты. Согласно сообщению, благодаря точной работе оператора разведывательного дрона удалось обнаружить укрепления противника и его живую силу. Также отмечается, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные позиции после успешной операции.

Ранее армия России ударила по Судостроительному заводу в Николаеве.