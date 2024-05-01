Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил о наличии у России всего необходимого для жизни и победы

Медведев: у России есть все необходимое для победы, включая опыт и потенциал

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия обладает всем необходимым для благополучной жизни и победы, включая технологический потенциал и грамотно поставленные цели. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев.

«У нас есть все необходимое — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией.

В то же время заместитель председателя Совета Безопасности страны обратил внимание, что в настоящее время отечественные заводы выпускают «грозное оружие». По его словам, перед российскими вооружениями «трепещут» все оппоненты государства.

При этом Медведев уточнил, что производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан. Соответствующая работа ведется вместе с выпуском продукции, необходимой для благополучной жизни людей.

В самом конце он поздравил граждан России с Днем весны и труда. Жители страны традиционно отмечают этот праздник 1 мая.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Труда пяти гражданам страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами