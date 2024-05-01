Медведев заявил о наличии у России всего необходимого для жизни и победы

Россия обладает всем необходимым для благополучной жизни и победы, включая технологический потенциал и грамотно поставленные цели. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев.

«У нас есть все необходимое — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией.

В то же время заместитель председателя Совета Безопасности страны обратил внимание, что в настоящее время отечественные заводы выпускают «грозное оружие». По его словам, перед российскими вооружениями «трепещут» все оппоненты государства.

При этом Медведев уточнил, что производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан. Соответствующая работа ведется вместе с выпуском продукции, необходимой для благополучной жизни людей.

В самом конце он поздравил граждан России с Днем весны и труда. Жители страны традиционно отмечают этот праздник 1 мая.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Труда пяти гражданам страны.