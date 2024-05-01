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Продюсер рассказал, зачем Киркоров выпустил песню вместе с Манижей

Продюсер Бабичев заявил, что новая песня Киркорова стала отражением его чувств

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ЧБД/VK

Продюсер Евгений Бабичев в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что новая композиция Филиппа Киркорова полностью отражает нынешнее эмоциональное состояние певца.

«Песня стала, как будто бы отражением того, что с ним сейчас происходит. Киркоров, на мой взгляд, действительно болезненно относится к тому, что время неумолимо и очень быстро уходит», — поделился эксперт.

По словам Бабичева, его удивило то, что стихи и музыку к песне написала певица Манижа. В то же время эксперт добавил, что Киркоров не отказался бы исполнить эту композицию даже в том случае, если бы она была написана певцом или композитором из российского «черного списка».

Недавно сообщалось, что Киркоров опубликовал новую композицию «Дальше буду жить» в свой день рождения.

«Я приму удар; И приду туда; Где моя судьба; Но дальше буду жить», — говорится в припеве песни.

В опубликованной композиции лирический герой сетует, что каждый человек приходит в мир не навсегда. Он просит время не спешить, чтобы за отведенные годы успеть принять себя. Композиция доступна на всех стриминговых площадках. Музыку и текст к ней написала певица Манижа.

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