В России предложили увеличить МРОТ в полтора раза

В России предложили увеличить МРОТ с 19,2 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект с поправками, который подготовили к внесению в Государственную думу.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 19 242 рубля. По словам авторов законопроекта, новая инициатива поможет обеспечить достойный уровень жизни россиян в период снижения доходов из-за множественных санкций и инфляции. МРОТ предлагают поднять уже с 1 января 2025 года.

В документе авторы отметили, что низкий уровень прожиточного минимума приводит к снижению спроса и тормозит рост внутреннего валового продукта. Также способствует необоснованной дифференциации доходов населения и значительному росту теневого сегмента экономики.

В пояснительной записке указали, что до этого российские власти уже пытались изменить ситуацию. В 2021 году был переход на новую методику ежегодного установления МРОТ, но это не привело к существенному увеличению благосостояния населения.

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