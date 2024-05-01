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В России предложили увеличить МРОТ в полтора раза

В Госдуме подготовили законопроект об увеличении МРОТ в РФ до 30 тысяч рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

В России предложили увеличить МРОТ с 19,2 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект с поправками, который подготовили к внесению в Государственную думу.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 19 242 рубля. По словам авторов законопроекта, новая инициатива поможет обеспечить достойный уровень жизни россиян в период снижения доходов из-за множественных санкций и инфляции. МРОТ предлагают поднять уже с 1 января 2025 года.

В документе авторы отметили, что низкий уровень прожиточного минимума приводит к снижению спроса и тормозит рост внутреннего валового продукта. Также способствует необоснованной дифференциации доходов населения и значительному росту теневого сегмента экономики.

В пояснительной записке указали, что до этого российские власти уже пытались изменить ситуацию. В 2021 году был переход на новую методику ежегодного установления МРОТ, но это не привело к существенному увеличению благосостояния населения.

Ранее Минтруд опроверг слова о конце эпохи низких зарплат в России.

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