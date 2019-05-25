Трамп хочет помиловать военных преступников
Американский лидер Дональд Трамп планирует помиловать некоторых осужденных военных. Об этом пишет газета The Huffington Post.
Уточняется, что Трамп может помиловать нескольких военнослужащих, которые совершили преднамеренное убийство, оскверняли трупы и расстреливали мирных жителей.
Как пишет газета, президент США пока официально не объявлял о помиловании и не назвал фамилии заключенных, которых собирается выпустить. Трамп лишь отметил, что дождется судебного решения, прежде чем сделает выбор.
«Я еще ничего не сделал. Я не принял никаких решений. Сейчас у меня два или три варианта», — добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что американский сенатор Рэнд Пол заявил, что президенту США Дональду Трампу стоит помиловать генерала Майкла Флинна, который проходит по «российскому делу».