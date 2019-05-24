Атомную подлодку нового поколения начали строить в США

В США началось строительство первой стратегической подводной лодки Columbia. Об этом сообщает портал Naval Today.

Как отмечается, эти лодки придут на смену подводным ракетоносцам класса Ohio.

Уточняется, что строительство лодки этого класса началось в штате Вирджиния.

Согласно порталу, рабочие приступили к нарезки стальных листов при помощи плазменных установок, из которых впоследствии создадут корпус подлодки.

Ранее сообщалось, что новая российская подлодка испугала немецкие СМИ.